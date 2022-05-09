Во Владимирской области сотрудники полиции поздравили с Днем Победы кавалера шести боевых орденов полковника милиции в запасе Анатолия Гаврилова

Накануне Дня Победы в городе Петушки Владимирской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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