Медведев заявил о перспективе столетней или ядерной войны на Ближнем Востоке

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев предупредил, что если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован должным образом, он может перерасти в столетнюю войну или короткую ядерную.
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