Российский рынок начал четверг ростом вслед за нефтяными котировками

Российский рынок открыл торги в четверг, 18 января, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,16% до 3190,59 пункта, индекс РТС прибавил 0,05% до 1130,23 пункта.
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