Россиянам сообщили, какие семьи досрочно получат выплаты за май

Об этом рассказал депутат Никита Чаплин Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал ТАСС, какие категории семей, ежемесячно получающие выплаты на детей, досрочно получат такие выплаты в преддверии праздников в мае.