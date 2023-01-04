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Украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал попавший в плен к Вооруженным силам России военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук.

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