Украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Украинские военные открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сдаться в плен. Об этом рассказал попавший в плен к Вооруженным силам России военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии Виталий Лищук.