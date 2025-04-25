Flightradar24: самолет из США прибыл в РФ на фоне сообщений о визите Уиткоффа

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Самолет из Соединенных Штатов прибыл в Россию на фоне сообщений о планах спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа посетить РФ на этой неделе, следует из данных сервиса Flightradar24.