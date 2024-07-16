Трамп отказался отвечать на вопрос о Путине

Отказом отвечать на вопрос о готовности в случае победы на выборах президента США вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным отреагировал кандидат в президенты США Дональд Трамп, сообщает 16 июля ТАСС.
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