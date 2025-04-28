Певица Виктория Дайнеко вышла замуж

О том, что вышла замуж, певица Виктория Дайнеко сообщила сама. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) популярная исполнительница опубликовала несколько фотографий и видео, сделанные из ЗАГСа в Барвихе.