Певица Виктория Дайнеко вышла замуж

О том, что вышла замуж, певица Виктория Дайнеко сообщила сама. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) популярная исполнительница опубликовала несколько фотографий и видео, сделанные из ЗАГСа в Барвихе.
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