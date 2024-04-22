Каких советских спортсменов считали вражескими шпионами

Как утверждает Виталий Рябчук, автор издания «Государственная измена и шпионаж», согласно Уголовному кодексу РСФСР, за шпионаж в Советской России можно было легко получить расстрел с конфискацией имущества.
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