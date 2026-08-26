❓Как правильно подготовить ребёнка к школе По словам методиста, педагога-психолога Ирины Самойленко, подготовка должна начинаться задолго до первого сентября, особенно если речь идет о первоклассниках.
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❓Как правильно подготовить ребёнка к школе По словам методиста, педагога-психолога Ирины Самойленко, подготовка должна начинаться задолго до первого сентября, особенно если речь идет о первоклассниках.