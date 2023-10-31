Spiegel: Глава МИД Германии чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

На фоне событий, разворачивающихся на Ближнем Востоке, однозначно поддержавшим Израиль западным лидерам нужно следить за своими заявлениями, особенно если они планируют в ближайшее время встречи с лидерами арабских и в целом мусульманских стран.
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