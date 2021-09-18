Бывший муж Валерии Александр Шульгин впервые за долгое время появился на телевидении

По словам Шульгина, он с 1989 года проживает за границей. 57-летний композитор и продюсер Александр Шульгин совместно с поэтом-песенником Александром Шагановым стал гостем программы «Судьба человека», транслирующейся на телеканале «Россия 1».
По словам Шульгина, он с 1989 года проживает за границей. 57-летний композитор и продюсер Александр Шульгин совместно с поэтом-песенником Александром Шагановым стал гостем программы «Судьба человека», транслирующейся на телеканале «Россия 1».
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