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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У ФИФА есть контракт на 2,3 млн фунтов с агентством для ведения соцсетей. Среди задач – «защищать имидж федерации и Инфантино»

ФИФА заключила соглашение с агентством Ten Toes Media на ведение соцсетей.  Контракт оценивается в 2,3 миллиона фунтов стерлингов, он был подписан в марте 2025 года и действует до декабря.

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