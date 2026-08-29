У ФИФА есть контракт на 2,3 млн фунтов с агентством для ведения соцсетей. Среди задач – «защищать имидж федерации и Инфантино»

ФИФА заключила соглашение с агентством Ten Toes Media на ведение соцсетей. Контракт оценивается в 2,3 миллиона фунтов стерлингов, он был подписан в марте 2025 года и действует до декабря.
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