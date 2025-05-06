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В Новосибирске военные поздравили ветеранов в преддверии 80-летия Победы в ВОВ

В Новосибирске военные поздравили ветеранов в преддверии 80-летия Победы в ВОВ

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) организовали торжественную акцию в микрорайоне Гвардейский Новосибирска, в ходе которой поздравили ветеранов с праздником.

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