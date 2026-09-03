Трамп слышал про случаи «бусификации» на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Об этом сказал в ходе мероприятия в Овальном кабинете.
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