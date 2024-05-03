Вполне закономерная реакция жителей. Без трамвая лучше стоять в пробках в собственном авто с кондиционером, чем в душном ПАЗике.
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Вполне закономерная реакция жителей. Без трамвая лучше стоять в пробках в собственном авто с кондиционером, чем в душном ПАЗике.