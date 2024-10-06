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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Хорошие игры, которые вы могли пропустить в сентябре В этом выпуске вас ждут ...

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в сентябре В этом выпуске вас ждут ...

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в сентябреВ этом выпуске вас ждут JRPG от сценаристов Final Fantasy, забавный симулятор офисного планктона, депрессивное приключение в духе Hellblade, хоррор, который мог бы стать интерактивной иллюстрацией к песне «Лондон, гудбай!», соулслайк в формате экохоррора, слэшер про геноцид единорожков, симулятор настоящего детектива и другие интересные игры.

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