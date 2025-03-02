Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признано более 27 тысяч человек

Муниципальным объектам, крупным сельхозпредприятиям, иным организациям украинская военщина нанесла ущерб на сумму более 26 миллиардов рублей Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область следователи признали более 27 тысяч человек, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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