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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Козлов рассказал о беседах с Федоровым во время отдыха в Майами: «Итоги сезона и хоккей не обсуждали. Сергей не рассказывал о своих планах на карьерное будущее»

В сезоне-2023/24 ЦСКА не смог пройти дальше первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии «Локомотиву» (1-4).

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