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Владимирские новости

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Спасатели Владимирской области помогли упавшей пожилой женщине

Спасатели Владимирской области помогли упавшей пожилой женщине

Спасатели аккуратно подняли пожилую женщину, которая не смогла самостоятельно встать после падения, родственники также не смогли ей помочь.

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