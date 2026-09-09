Audi представила свой самый экономичный электромобиль

Электромобиль A2 e-tron / © Audi Новинку представил генеральный директор Audi Гернот Делльнер. A2 e-tron стал частью стратегии компании, направленной на то, чтобы сделать электромобили более удобными и практичными для повседневного использования.
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