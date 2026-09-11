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CFDA назвал Энтони Ваккарелло международным дизайнером года

Американский совет модельеров CFDA объявил номинантов и лауреатов Fashion Awards 2026. Главная награда в международной категории достанется Энтони Ваккарелло — в этом году дизайнер отмечает десять лет на посту креативного директора Saint Laurent.

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