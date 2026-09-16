Тушинские ветеринары спасли бельчонка с отмирающим хвостом

Столичные ветеринары помогли бельчонку дегу по кличке Симик, который получил травму хвоста. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».
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