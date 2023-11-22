Певица Диана Арбенина сообщила об отмене концерта в Томске

Певица Диана Арбенина сообщила в Telegram-канале, что ее концерт в Томске был отменен. По словам Арбениной, организаторы мероприятия отменили выступления и расторгли договор с ней в одностороннем порядке.
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