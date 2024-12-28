Стратегический капкан: если США срочно не «сольют» свой «проект» в Европе, Россия за это время сделает Северную Корею непобедимой

243,6 тыс прочтений Америка до сих пор не понимает, как бездарно она проторговалась, и насколько безнадёжно её положение стратегически, но Сергей Викторович и Сергей Кужугетович ей очень скоро всё на пальцах объяснят.
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