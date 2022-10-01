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Стремоусов: аэродром в поселке Чернобаевка под Херсоном будет национализирован и восстановлен

Аэродром в поселке Чернобаевка под Херсоном будет национализирован и восстановлен. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что аэродром в Чернобаевке «почти полностью разбит», в скором времени этот объект «встанет на баланс России».

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