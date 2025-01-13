В Приангарье открыли продажу билетов на субсидируемые рейсы Иркутск — Таксимо

В Иркутской области открылась продажа билетов на субсидируемые рейсы из областного центра в Таксимо. Как сообщила пресс-служба перевозчика 13 января 2025 года, эти рейсы авиакомпания «ИрАэро» начнет выполнять со 2 февраля, летать самолеты по маршруту будут дважды в неделю.