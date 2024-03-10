В Карпатах военкома сшибли "Нивой". Потом топором били его машину

ninikooo Митусова Народ просто довели « до ручки». Жаль, что не грохнули совсем- тогда другие бы потихоньку « слились «

Сергей Лепехов Лиха беда - начало. Всё это перерастёт в откровенную партизанщину и что народ этих военкомов начнёт уже просто истреблять, как бешеных собак...