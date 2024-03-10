Военкор Александр Сладков написал: "Президент Владимир Зеленский окончательно довёл людей в своей стране до ручки.
В Карпатах военкома сшибли "Нивой". Потом топором били его машину
Комментарии
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ninikooo Митусова
Народ просто довели « до ручки». Жаль, что не грохнули совсем- тогда другие бы потихоньку « слились «
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1 д.
Сергей Лепехов
Лиха беда - начало. Всё это перерастёт в откровенную партизанщину и что народ этих военкомов начнёт уже просто истреблять, как бешеных собак...
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23 час.
Сергей Трофимов
пора на украине начать партизанскую войну против укрофашистрв а оружие есть где взять
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23 час.
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