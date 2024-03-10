Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 828 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Чужая
    Кто ж им позволит-то🤣🤣🤣 Демократия демократией, но в этом случае церемонится с ними не будут - задушат твёрдой рук...Америку по-настоя...
  • Галина Дьячина
    гнать таких малолеток продажных с телевидения..и объявить иноагентами"Где у нас все пл...
  • Кошмар
    С такими членами никакая виагра не поможет НАТО.Размер воронки от...

В Карпатах военкома сшибли "Нивой". Потом топором били его машину

В Карпатах военкома сшибли "Нивой". Потом топором били его машину

Военкор Александр Сладков написал: "Президент Владимир Зеленский окончательно довёл людей в своей стране до ручки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Народ просто довели « до ручки». Жаль, что не грохнули совсем- тогда другие бы потихоньку « слились «
Ответить
1 д.
Сергей Лепехов
Лиха беда - начало. Всё это перерастёт в откровенную партизанщину и что народ этих военкомов начнёт уже просто истреблять, как бешеных собак...
Ответить
23 час.
Сергей Трофимов
пора на украине начать партизанскую войну против укрофашистрв  а оружие есть где взять
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх