Школа №55 в Маймаксе станет по-настоящему интерактивной

Сегодня там прошло совещание администрации Архангельска по перспективе готовности учреждения к 1 сентября- Подрядчик выполняет отделку, кровельные работы, замену инженерных сетей, - сообщил глава города Дмитрий Морев.
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