Цены на билеты на прощальный матч Овечкина взлетели выше тысячи долларов

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Цены на последний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ Александра Овечкина в составе "Вашингтон Кэпиталз" резко выросли и преодолели порог в тысячу долларов.
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