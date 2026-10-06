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Цены на билеты на прощальный матч Овечкина взлетели выше тысячи долларов

Цены на билеты на прощальный матч Овечкина взлетели выше тысячи долларов

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский Цены на последний домашний матч регулярного чемпионата НХЛ Александра Овечкина в составе "Вашингтон Кэпиталз" резко выросли и преодолели порог в тысячу долларов.

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