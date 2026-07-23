Чиновник Пентагона: Ситуация для США в Иране не является тупиковой Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times заявил,.
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Чиновник Пентагона: Ситуация для США в Иране не является тупиковой Замминистра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в интервью The New York Times заявил,.
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