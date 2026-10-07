Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 620 подписчиков

Главный закопыш Московской тартарии

Главный закопыш Московской тартарии

если иного выхода и выбора варианта прокладки трассы не существовало. И это истинная правда. Низины между морем и горами сто пятьдесят лет назад представляли собой совершенно непригодную для обустройства местность, поскольку там были малярийные болота.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя евгений тимофеев
евгений тимофеев

Чтобы толковые комментарии делать, надо хотя бы в "теме" находиться. Однако поди попробуй к "теме" подобраться. Разные "оградители" быстро обоснуют свою позицию и вплотную к "теме" не подпустят. Так потому её и "замнут для ясности", что эта самая "тема"- интереснейшая и важнейшая для нашей истории.