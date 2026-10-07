Главный закопыш Московской тартарии

если иного выхода и выбора варианта прокладки трассы не существовало. И это истинная правда. Низины между морем и горами сто пятьдесят лет назад представляли собой совершенно непригодную для обустройства местность, поскольку там были малярийные болота.
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- ВА Самая антинаучная...
Чтобы толковые комментарии делать, надо хотя бы в "теме" находиться. Однако поди попробуй к "теме" подобраться. Разные "оградители" быстро обоснуют свою позицию и вплотную к "теме" не подпустят. Так потому её и "замнут для ясности", что эта самая "тема"- интереснейшая и важнейшая для нашей истории.