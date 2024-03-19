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Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном "в конце недели"

Пашинян предупредил об угрозе войны с Азербайджаном "в конце недели"

РИА Новости/Михаил Воскресенский Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит условия Баку о передаче ряда приграничных населенных пунктов, то в конце недели уже может начаться война.

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