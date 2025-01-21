Псевдоконсервативный трампизм как явление истории

20 января – это первый день новой каденции Дональда Трампа на посту президента США, который до своей инаугурации успел сделать ряд сногсшибательных заявлений, пообещав, например, поднять экономику США до небес, за сутки прекратить военный конфликт между Украиной и Россией, очистить Америку от мигрантов, заодно присоединив к ней Гренландию, Канаду и Мексику.