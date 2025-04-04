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Борис Чернышов предложил ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Борис Чернышов предложил ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение главе Минсельхоза Оксане Лут с предложением ввести временное ограничение экспорта мясной продукции, а также квоты на беспошлинный импорт отдельных видов мяса в преддверии майских праздников с целью предупредить рост цен.

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