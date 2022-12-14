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Каршеринговое авто протаранило здание на перекрестке Фонарного и Декабристов

Водитель арендуемой в Петербурге машины скрылся с места аварии. ДТП с участием каршерингового автомобиля произошло на пересечении Фонарного переулка и улицы Декабристов.

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