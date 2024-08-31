Откровения принцессы Дианы, сделанные в 1991 году и впервые опубликованные полностью в 2017-м, проливают свет на то, какой безрадостной была подготовка к свадьбе для Дианы Спенсер, и как поздно она поняла, что совершает ошибку, выходя замуж за принца Чарл

﻿﻿Диана Спенсер на матче по поло с принцем Чарльзом, июнь 1981 годаВ 1991 году принцесса Диана записала шокирующее признание в многочасовом монологе, который позже стал частью переизданной книги Эндрю Мортона «Диана».