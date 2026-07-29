В России обсуждают выплаты за долгий брак

Материальное поощрение может стать не только признанием заслуг супругов, но и символическим сигналом обществу В парламенте не воспринимают всерьез инициативы о выплатах за долгие годы брака, заявил Виталий Милонов, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства и материнства.