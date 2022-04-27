Обладатель ЛЕ «Вильярреал» в гостях у «Ливерпуля». Есть фрибет на полуфинал ЛЧ

Команда Унаи Эмери во второй раз в истории добирается до полуфинала главного европейского турнира. Чтобы попасть в финал – нужно пройти грозный «Ливерпуль» Юргена Клоппа.

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