«Защитят от империи зла»: Польша усиливает войсками восточные рубежи страны, используя клише в риторике

Польское руководство постепенно увеличивает контингент войск, расположенный на восточных рубежах.Как заявили в Минобороны страны, в целях «сдерживания потенциальных врагов» дополнительные силы будут переброшены в Варминско-Мазурское, Подлясское, Люблинское и Подкарпатское воеводства, которые примыкают к границам Украины, Белоруссии, Литвы и Калининградской области.