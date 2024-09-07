Что изменилось в новогодних каникулах 2024-2025: обстановка в стране нарушила планы – такими как раньше они не будут Ольга БезродняяРоссиян ждут изменения в графике новогодних каникул, к которым они привыкли и это стало практически традицией.
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