«Аэрофлот» открывает прямые рейсы из Москвы на остров Хайнань

С 31 декабря российская авиакомпания «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Санью — крупнейший город на острове Хайнань, который считается одним из самых популярных курортных направлений в Китае.
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