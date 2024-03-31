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Есть в Австралии умные люди

Есть в Австралии умные люди

Профессор университета Аделаиды и эск-представитель Австралии при ООН госпожа Элисон Броиновски дала интервью китайскому ресурсу Global Times, в котором высказала свое мнение, сильно отличающееся от официоза из кабинетов Канберры.

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