Есть в Австралии умные люди

Профессор университета Аделаиды и эск-представитель Австралии при ООН госпожа Элисон Броиновски дала интервью китайскому ресурсу Global Times, в котором высказала свое мнение, сильно отличающееся от официоза из кабинетов Канберры.
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