Мечты Зеленского разбились вдребезги: Трамп делиться технологией не захотел

Киев предупреждает о критической нехватке перехватчиков Patriotна фоне истечения 40-дневной воздушной кампании В ночь на среду российские удары обрушились на Киев на фоне усиления воздушных кампаний обеих сторон, целью которых является критическая инфраструктура и логистические центры.
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