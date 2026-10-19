В сентябре Китай увеличил производство первичного алюминия на 3,1%, достигнув 3,91 млн тонн. За третий квартал выпуск составил 11,84 млн тонн, а за девять месяцев — 35,03 млн тонн.
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