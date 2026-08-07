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Газета.ру

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Галузин: Западу не удастся рассорить Россию и Казахстан

Галузин: Западу не удастся рассорить Россию и Казахстан

Попытки западных стран ослабить отношения между Россией и Казахстаном не принесут результата. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

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