Галузин: Западу не удастся рассорить Россию и Казахстан

Попытки западных стран ослабить отношения между Россией и Казахстаном не принесут результата. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в беседе с ТАСС на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
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