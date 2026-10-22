Охрана ₽ыбовЪ «Ипотека у моря, незваные гости и коммунальный гуманизм: депутат Затулин рассказал о своей испанской квартире» Привет, друзья! С вами «Охрана РыбовЪ», и сегодня у нас не про рыб.