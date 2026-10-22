Охрана ₽ыбовЪ «Ипотека у моря, незваные гости и коммунальный гуманизм: депутат Затулин рассказал о своей испанской квартире» Привет, друзья! С вами «Охрана РыбовЪ», и сегодня у нас не про рыб.
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И нахера нам такой депутат? Депутатам можно иметь недвижимость за границей?!
Вот и еще один штрих к портрету ЕР. Лидер партии Д.Медведев Яростно вещает о патриотизме, член партии, депутат, 3 года в открытую не только спонсирукт страну НАТО,платя туда налоги и предоставляя свою недвижимость врагу и оплачивая их комфортное проживание и все это делая за счет Российского налогоплательщика. Ведь это не прикрытая измена Родине и неизвестно, какие гостайны он мог выложить натовцам, от него всего можно ожидать, и предательское лоббирование мигрантов - это невинная деятельность Затулина, по сравнению с предидущими фактами. Не пора ли Медведеву поставить вопрлс об исключении Затулина из партии, присвоить статус иноагента и отзыва его депутатского мандата.? А сколько таких Затулиных в новом составе Думы!!! Почкму зам председателя совета безопасности не увидел в этом опасности для страны или главное не выйти на себя?