Игорь Кобзев: важно уделить внимание не только промышленной площадке в Усолье-Сибирском, но и развитию инфраструктуры

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, депутат Государственной Думы Мария Василькова и генеральный директор АО «Росхим» Эдуард Давыдов провели выездное совещание, на котором обсудили перспективы социально-экономического развития Усолья-Сибирского и вопросы, связанные с созданием Федерального центра химии.
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