КГА согласовал проекты обликов 5 школ в Санкт-Петербурге

Учреждения появятся в Курортном районе, Сестрорецке, Стрельне, «Ручьях» и на улице Щербакова Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облики 5 школ, которые построят в Северной столице, передает Piter.