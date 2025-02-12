КГА согласовал проекты обликов 5 школ в Санкт-Петербурге

Учреждения появятся в Курортном районе, Сестрорецке, Стрельне, «Ручьях» и на улице Щербакова Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облики 5 школ, которые построят в Северной столице, передает Piter.
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