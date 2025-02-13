46-летний предатель, работавший на спецслужбы Украины, задержан в Новороссийске

46-летний предатель, работавший на спецслужбы Украины, задержан в Новороссийске46-летний житель Новороссийска вступил в состав запрещенной на территории РФ организации, подконтрольной спецслужбам Украины, в интересах которой осуществлял сбор и передачу денег.